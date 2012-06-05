Попов обіцяє купити 15 тисяч нових урн

Київ. 5 червня. УНІАН. У Києві найближчим часом встановлять близько 15 тис. нових вибухобезпечних урн для сміття.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова КМДА Олександр Попов повідомив у неділю на брифінгу.

«Ми близько 15 тис. урн будемо купувати на найближчому етапі. У нас вже є домовленості з нашим підприємством, де працюють люди з обмеженими можливостями (УТОС), і вони будуть виробляти один з тих варіантів урн, які є», - сказав О.Попов.

Він зауважив, що поки не може сказати, скільки коштів необхідно на придбання цих урн. За словами голови КМДА, скоріш за все, ці 15 тис. урн місто отримає протягом найближчих двох тижнів.

О.Попов додав, що у майбутньому влада Києва планує замовляти виробництво урн саме столичним підприємствам.

Як повідомляв УНІАН, у Києві на початку травня, після вибухів у Дніпропетровську, були прибрані майже всі урни для сміття. Замість них біля станцій метро були встановлені поліетиленові пакети.

У КМДА пояснили, що такі заходи застосовані "для підвищення безпеки киян та численних гостей столиці під час травневих свят за дорученням голови КМДА Олександра Попова".

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Довідка УНІАН. 27 квітня в центрі Дніпропетровська пролунали 4 вибухи, внаслідок яких постраждала 31 особа, зокрема 10 дітей.

Вибухівка була закладена у залізобетонні урни, арматура яких стала вражаючим елементом.