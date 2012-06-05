Експерт: Столичні ресторани почали накручувати ціни під Євро

Київ. 5 червня. УНІАН. До Євро-2012 столичні кафе і ресторани в центрі Києва на 50% підвищують ціни на своє меню.

Про це "Коментарям" повідомила генеральний директор компанії "Ресторанний консалтинг" Ольга Насонова.

"Практично всі ресторани в центрі Києва підвищують свої ціни, меню в середньому підвищується на 30-50%, а також відмовляються від знижкових позицій, так званих "щасливих годин", дисконтів", - сказала О.Насонова.

За словами експерта, меню можуть подешевшати вже в перші дні чемпіонату Європи з футболу, коли стане зрозумілою ситуація з попитом на послуги в кафе, барах та ресторанах.

"Зараз ніхто з рестораторів не може передбачити, яким буде попит, скільки взагалі буде туристів. Тому ціни можуть змінитися вже в перші дні Євро-2012, так можуть повернутися знижки і меню повернутися на свої старі позиції", - каже О.Насонова.

Також вона зазначила, що на сьогоднішній день є випадки, коли заклади працюють з двома меню - українським і англомовним, в якому ціни різняться мінімум на 30%.