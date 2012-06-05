ЮНЕСКО передали документи щодо незаконної забудови в Києві
09:47, 05 червня 2012Київ
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«Громадянська позиція» у Парижі
Київ. 5 червня. УНІАН. Активісти партії «Громадянська позиція» у Парижі передали директору Центру Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО Кішор Рао документи щодо незаконної забудови охоронної зони об`єктів Всесвітньої культурної спадщини у Києві.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі голови партії «Громадянська позиція» Анатолія Гриценка.
Він висловив сподівання, що на наступній плановій сесії цієї організації у Санкт-Петербурзі питання про незаконну забудову охоронної зони буде розглянуте з відповідними висновками і рекомендаціями для української влади.
Як повідомляв УНІАН, до списку об’єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО входять заповідник “Софія Київська” та “Києво-Печерська лавра”.
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