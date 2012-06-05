ЮНЕСКО передали документи щодо незаконної забудови в Києві

Київ. 5 червня. УНІАН. Активісти партії «Громадянська позиція» у Парижі передали директору Центру Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО Кішор Рао документи щодо незаконної забудови охоронної зони об`єктів Всесвітньої культурної спадщини у Києві.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі голови партії «Громадянська позиція» Анатолія Гриценка.

Він висловив сподівання, що на наступній плановій сесії цієї організації у Санкт-Петербурзі питання про незаконну забудову охоронної зони буде розглянуте з відповідними висновками і рекомендаціями для української влади.

Як повідомляв УНІАН, до списку об’єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО входять заповідник “Софія Київська” та “Києво-Печерська лавра”.