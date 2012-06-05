Камінь з дороги Андріївського узвозу використають у парках та скверах

Київ. 5 червня. УНІАН. Камінь бруківки, який зняли з Андріївського узвозу, використають частково при реконструкції парків та скверів столиці.

Про це голова КМДА Олександр Попов розповів при спілкуванні з журналістами під час урочистого відкриття від реконструйованого Андріївського узвозу.

За його словами, зараз цей знятий камінь знаходиться на складах в КП «Київавтодор».

« Частину ми використаємо на інших вулицях - те, що можна використати. Бо вона не стільки бруківка, це - камінь… Ту, яка більш-менш така, яку можна покласти, ми реконструюємо парки і сквери і її покладемо там», - сказав О.Попов.

Голова КМДА додав, що старий камінь не використали зараз на Андріївському узвозі, оскільки вона не представляє історичної цінності і не відповідає тому, що з самого початку було на Андріївському узвозі.

«Це питання обговорювалось між фахівцями. І вона не представляє, на їхню думку, будь-якої цінності. Вона була покладена в 80-х роках. І ніякого відношення до історичної бруківки вона точно не має», - повідомив О.Попов.

«Зараз бруківка, яку ви бачите, вона десь 20-25 сантиметрівм - це як раз така, як була раніше. Ми замінили її на таку, яка була, тобто поновили історичну справедливість», - зазначив очільник КМДА.

Як повідомляв УНІАН, офіційно після реконструкції Андріївський узвіз було відкрито 3 червня. У другій полині дня розпочалася низка святкових культурних заходів на історичній вулиці.

Під час реконструкції вулиці було змінено бруківку, замінено та побудовано нові інженерні мережі, а також відремонтовано фасади будинків. Разом з тим, передбачається ще наступний етап реконструкції узвозу, що включатиме відновлення його аварійних будинків. За даними КМДА таких зараз налічується 5, з яких 3 – у комунальній власності. Один з цих аварійних будинків, який за висновками фахівців, має на сьогодні найгірший стан, планується повністю розібрати та відбудувати заново. Щодо решти , то поки вивчається можливість їх відновлення шляхом реконструкції.