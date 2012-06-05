Омельченко здогадується, хто займе місце Черновецького

Київ. 5 червня. УНІАН. Коментуючи відставку Леоніда Черновецького, колишній мер столиці Олександр Омельченко заявив, що крісло столичного градоначальника може зайняти секретар Київради Галина Герега.

Про це він сказав газеті "Сегодня".

"Є два варіанти розвитку подій: або Верховна Рада на наступному тижні назве дату виборів київського мера - тоді протягом 60 днів, до виборів, Черновецький виконує обов`язки мера і є легітимним, але влада може піти й іншим шляхом. Незважаючи на те, що Черновецький подав у відставку, парламент не призначає дату виборів в тому випадку, за законом, секретар Київради Галина Герега виконує обов`язки мера до наступних виборів", - сказав він.

"Але ніде в законі не обумовлені тимчасові рамки - коли ж будуть ці вибори. І Герега може виконувати обов`язки мера хоч до весни 2013 року. Навіть якщо вона раптом стане депутатом парламенту і піде туди, то Київрада обере нового секретаря і той продовжить виконувати обов`язки мера . На жаль, в законі є такі прогалини", - підсумував колишній мер столиці.

кq��������и, творчі об`єднання, інші суб’єкти господарювання можуть, як і раніше, реалізовувати свої товари образотворчого, декоративно-прикладного мистецтва, авторську художню, культурно-мистецьку та сувенірну продукції, інформувала прес-служба міськадміністрації.

Як повідомляв УНІАН, реконструкція Андріївського узвозу тривала з вересня 2011 року.

Раніше О.Попов заявив, що на проведення реконструкції узвозу, зокрема заміну бруківки, ремонт фасадів, а також влаштування інженерних мереж витрачено 45 млн грн.

Під час урочистого відкриття узвозу О.Попов повідомив, що через місяць на в’їздах до Андріївського узвозу для забезпечення пішохідного режиму встановлять автоматичні шлагбауми.

«Транспорт ми не будемо пускати. Ми встановимо на в’їзді і зверху, загалом чотири місця таких буде, автоматичні конструкції, які будуть, коли треба, входити в землю або підніматись з землі, пропускаючи автотранспорт. Є ситуації технологічні, аварійні на Андріївському, тому треба, щоб транспорт проїжджав», - пояснив він.

Говорячи про відновлення на Андріївському узвозі торгівлі творами мистецтва та сувенірами, голова КМДА зауважив, що упорядкуванням цього питання займатимуться орган самоорганізації населення вулиці та громадська рада за участі людей, які працюють і торгують на узвозі.