Андріївський увіз відкрито офіційно

Київ. 5 червня. УНІАН. Андріївський узвіз 3 червня урочисто відкрили після "реконструкції".

Як повідомляє портал Київської міськдержадміністрації, у святкових заходах взяв участь голова КМДА Олександр Попов.

З нагоди завершення реконструкції на узвозі відбулася святкова театралізована програма. Співавтором культурної програми виступив відомий співак і громадський діяч Олег Скрипка.

Зокрема, на Андріївському узвозі актори виступали у костюмованих імпровізаціях за мотивами роману Михайла Булгакова «Майстер і Маргарита», у музично-літературних композиціях «Біла гвардія» та «За двома зайцями». Також на історичній вулиці виступали вокально-хорові народні колективи, музиканти, які грають на стародавніх інструментах.

Основні роботи з реконструкції Андріївського узвозу вже виконані: обладнані інженерні мережі, замінена бруківка, частково відновлені фасади будинків, оформлено декоративне освітлення.

З 3 червня люди можуть вільно прогулюватися вулицею, а художники, майстри, творчі об`єднання, інші суб’єкти господарювання можуть, як і раніше, реалізовувати свої товари образотворчого, декоративно-прикладного мистецтва, авторську художню, культурно-мистецьку та сувенірну продукції, інформувала прес-служба міськадміністрації.

Як повідомляв УНІАН, реконструкція Андріївського узвозу тривала з вересня 2011 року.

Раніше О.Попов заявив, що на проведення реконструкції узвозу, зокрема заміну бруківки, ремонт фасадів, а також влаштування інженерних мереж витрачено 45 млн грн.

Під час урочистого відкриття узвозу О.Попов повідомив, що через місяць на в’їздах до Андріївського узвозу для забезпечення пішохідного режиму встановлять автоматичні шлагбауми.

«Транспорт ми не будемо пускати. Ми встановимо на в’їзді і зверху, загалом чотири місця таких буде, автоматичні конструкції, які будуть, коли треба, входити в землю або підніматись з землі, пропускаючи автотранспорт. Є ситуації технологічні, аварійні на Андріївському, тому треба, щоб транспорт проїжджав», - пояснив він.

Говорячи про відновлення на Андріївському узвозі торгівлі творами мистецтва та сувенірами, голова КМДА зауважив, що упорядкуванням цього питання займатимуться орган самоорганізації населення вулиці та громадська рада за участі людей, які працюють і торгують на узвозі.

� �����/��ії у фракціях Київради про можливе призначення позачергового засідання Київради.

О.Попов також підтвердив намір у разі перемоги на виборах Київського міського голови просити Президента України Віктора Януковича об’єднати обов’язки мера та голови КМДА.