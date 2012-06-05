Київ. 5 червня. УНІАН. Леонід Черновецький написав заяву про відставку з посади Київського міського голови.

У оприлюдненій 2 червня на його персональному сайті інформації зазначалось, що це зважене рішення столичного голови.

«Це рішення повністю зважене. Воно було прийняте мною для того, щоб уникнути будь-яких політичних інсинуацій і використання різними політичними силами ситуації з призначенням наступних виборів Київського міського голови і трактування терміну моїх повноважень», - заявив Л.Черновецький.

Він також подякував Київській громаді за надану йому довіру і підтримку на виборах мера Києва в 2006 і 2008 роках і побажав своєму наступнику успіхів у роботі та підтримки киян на цій відповідальній посаді.

Як повідомляв УНІАН, 29 травня заступник голови Верховної Ради України Микола Томенко заявив, що Верховна Рада має призначити вибори Київського міського голови, оскільки 3 червня завершується термін повноважень діючого мера столиці Л.Черновецького.

У свою чергу голова КМДА Олександр Попов в інтерв’ю журналістам 3 червня заявив, що відставка Л.Черновецького не була для нього несподіваною.

«Не було неочікуваним. Він її (заяву) написав 31 травня, наскільки я цю ситуацію знаю… Ми бачились до цього, спілкувались по телефону в робочому режимі. Я знав 31 числа, що він планує написати таку заяву», - сказав О.Попов.

Він повідомив, що, згідно з законодавством, заява Л.Черновецького буде розглянута на засіданні Київради і далі міська влада має звернутися до Верховної Ради з проханням призначити дату виборів у столиці. До виборів обов’язки мера виконуватиме заступник Київського міського голови – секретар Київради Галина Герега.

На запитання, коли можуть відбутися вибори в Києві, О.Попов підкреслив, що це рішення має врегулювати парламент.

«Виходячи з логіки, то, мабуть, в цьому році. Я не думаю, що потрібно багато часу, щоб якесь рішення було прийнято. Я думаю, що в цьому році», - додав він.

Говорячи про те, коли відбудеться чергове засідання Київради, голова КМДА сказав, що знає тільки про те, що депутати вирішили, що під час Євро-2012 «займатися політикою недоречно», і тому було прийнято рішення провести наступну сесію в липні.

Водночас, зважаючи на заяву мера про відставку, за словами О.Попова, з вівторка, 5 червня, почнуться консультації у фракціях Київради про можливе призначення позачергового засідання Київради.

О.Попов також підтвердив намір у разі перемоги на виборах Київського міського голови просити Президента України Віктора Януковича об’єднати обов’язки мера та голови КМДА.