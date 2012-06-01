Символічні футбольні м’ячі встановлено на в’їздах до Києва

Київ. 1 червня. УНІАН. На кожному в’їзді до Києва встановлено Символічний футбольний м’яч.

Як повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації, сьогодні голова КМДА Олександр Попов урочисто відкрив «Символічний футбольний м’яч», встановлений на 14-му кілометрі Брест-Литовського шосе, що на в’їзді в Київ у Житомирському напрямку.

Розробником проекту в`їзного знака та проектно-кошторисної документації стали фахівці КО «Інститут Генерального плану м. Києва».

Конструкція в’їзного знаку «Символічний футбольний м’яч» виконана з металевих стрічок, які символізують прапори Польщі та України. М’яч з шестикутними та п’ятикутними сегментами має сферичну форму, прикрашений декоративним освітленням.

Такі ж символічні знаки встановили на в’їздах до Києва і в інших районах міста. А саме: у Одеському напрямку на просп. Академіка Глушкова, у Гостомельському напрямку – на перетині великої кільцевої дороги та Гостомельського шосе, а також у бік Броварського та

Бориспільського шосе.

О.Попов під час сьогоднішньої події зазначив, що до першого ЄВРО-матчу, який відбудеться в Києві в рамках чемпіонату, залишається 8 днів.

“Проведено велику роботу, попереду – не менш важливе випробування. І я думаю, що цей символічний м’яч, концепцію якого ми самостійно розробили, стане своєрідним символом естафети від Олімпіади 82-го року до ЄВРО 2012-го. Такі символи, до речі, ми встановили на п’яти в’їздах до Києва. Конструкція м’ячів оригінальна і сучасна, вона має дуже гарне декоративне освітлення, і я думаю, що кожен, хто заїжджатиме у наше місто, одразу відчує, що Київ є столицею європейського футболу», – підкреслив О.Попов.