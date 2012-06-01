Влада Києва не виключає органзацію наступних змін у шкільних таборах

Київ. 1 червня. УНІАН. Міська влада не виключає організацію наступних змін у шкільних таборах денного перебування дітей у випадку, якщо в цьому буде потреба.

Як повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації, про це сказав сьогодні голова КМДА Олександр Попов під час відвідування спеціалізованої школу № 47 імені Антона Макаренка, де перевірив якість роботи табору відпочинку «Країна Дивоцвіт»

«Дуже добре, що традиція організація відпочинку дітей у пришкільних таборах зберігається і розвивається. Адже це значна допомога батькам, які працюють і чиї діти залишилися у місті. Я пересвідчився, що умови перебування у такому таборі створені на досить високому рівні. Крім того, у дітей є можливість займатися тим, що їх цікавить, перебуваючи під пильним наглядом педагогів та медичних працівників. На даний момент

ми задовольнили всі заяви, та у разі потреби такі табори продовжуватимуть роботу, відкриваючи наступні зміни», – сказав О.Попов.

Як повідомлялось раніше, мережа дитячих таборів відпочинку з денним перебуванням на базі освітніх навчальних закладів столиці розпочала свою роботу з 28 травня. Відпочинкові зміни у них триватимуть 18 робочих днів, тобто до 21 червня.

Загалом відкрито і працює 99 пришкільних таборів, у яких перебуває 6,5 тисяч дітей. Батьки сплачують за перебування дитини в таборі лише 25% від вартості путівки –

приблизно 106 грн.

Як нагадують в КМДА, цього року на оздоровлення і відпочинок дітей міська влада лише для системи освіти міста виділила 13,3 млн. грн. На ці кошти планується оздоровити більше 12 тисяч дітей шкільного віку. Півтисячі пільгових путівок на літній відпочинок отримають переможці різноманітних олімпіад, конкурсів, дитячі творчі колективи, юні журналісти, спортсмени, туристи, техніки, а також діти із сімей освітян.

Оздоровлення дітей буде відбуватися у Закарпатській, Івано-Франківській областях та на узбережжі Чорного моря.