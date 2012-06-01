Відкриття "Європейського Містечка" біля арки Дружби народів

2 червня об 11.30 святкове відкриття біля арки Дружби народів "Європейського Містечка" .

Участь в заході візьмуть голова Представництва ЄС Жозе Мануель Пінту Тейшейра, Посол Німеччини Ганс-Юрґен Гаймзьот та голова КМДА Олександр Попов.

Від 2 червня до 1 липня тут буде представлено проекти та досвід співпраці Україна-ЄС в одинадцяти

ключових сферах через музичні концерти, демонстрацію фільмів, дебати та інші заходи.

Заходи триватимуть щоденно з 10.30 до 22.00 та до 24.00 у вихідні дні.