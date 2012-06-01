Футбольним фанам радитимуть не купатися в Дніпрі

Київ. 1 червня. УНІАН. Для посилення заходів безпеки вболівальників зі Швеції у місці їх розташування на Трухановому остові в Києві будуть встановлені інформаційні стенди з попередженнями про можливі природні небезпеки.

Про це сьогодні повідомили в КП «Плесо».

Як зазначають співробітники комунального підприємства, інформаційні вказівники із відповідними рекомендаціями є необхідним заходом безпеки фанів. Адже в акваторії Труханового острова сильна течія та вири, небезпечний фарватер, тому необережність мешканців кемпінгу може становити загрозу для їх здоров’я чи навіть життя.

Як повідомляв УНІАН, під час Євро-2012 у червні на Трухановому острові буде фан-кемпінг, у якому мешкатимуть понад 6 тис футбольних уболівальників зі Швеції.