У медицину Києва планують залучити понад 145 млн. грн. інвестицій

Київ. 1 червня. УНІАН. До розвитку медичної галузі Києва планується залучити понад 145 млн. грн. інвестицій.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації з посиланням на заступника голови КМДА Руслана Крамаренка.

За його інформацією, 30 травня постійно діюча при КМДА конкурсна комісія із залучення інвесторів прийняла рішення про включення до переліку об’єктів, що потребують залучення інвестицій, восьми об’єктів, запропонованих Головним управлінням охорони здоров’я КМДА. Серед цих затверджених пропозицій: реконструкція, будівництво чи облаштування приміщень, що належать дитячому санаторію «Орлятко» (Київська область, смт. Ворзель); міським клінічним лікарням №1, № 8, № 10, №3, а також дитячим клінічним лікарням №3 та №4 Солом’янського району.

За словами Р.Крамаренка, який очолює зазначену комісію, загальний обсяг інвестицій у ці об’єкти складає 145,2 млн. грн., а термін окупності – 3-5 років.

«Інвесторам буде запропоновано до реалізації низку проектів, таких як облаштування кабінетів УЗД-діагностики у лікарнях, де їх не вистачає, будівництво лікувальних корпусів і створення діагностичних відділень», – пояснив заступник голови КМДА.

Р.Крамаренко зазначив, що проекти Головного управління охорони здоров’я дуже детально прораховані та прописані обов’язки і права інвесторів, що значно прискорить їх пошук.