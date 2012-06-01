Рівень поточної сплати киянами за ЖКП, надані у травні, становить 92%

Київ. 1 червня. УНІАН. Рівень поточної сплати киянами за житлово-комунальні послуги, надані у травні, становить на сьогодні 92,04%.

Про це повідомляє прес-служба Київської імської державної адміністрації з посиланням на директора комунального підприємства «Головний інформаційно-обчислювальний центр» Станіслава Каплуненка.

За йог оінформацією, загальний рівень сплати із врахуванням погашеної заборгованості у травні становить 99,77%.

Серед мешканців будинків ОСББ та комунальної форми власності рівень сплати досягнув понад 100%, а рівень сплати у будинках відомчої форми власності складає 97,45%.

У будинках комунальної форми власності найкращий показник досягнуто у Дніпровському (108,52%), Подільському (102,80%) та Дарницькому (102,43%) районах.

Серед будинків ОСББ рівень сплати найвищий у Солом’янському районі - становить 104,09% та у Дарницькому – 103,99%. Найнижчий рівень – у Деснянському (95,32%) та Святошинському (97,66%) районах.

За словами С.Каплуненко, за поточний період за не надані послуги або надані не у повному обсязі, житлові організації перерахували киянам 7,6 млн. грн.