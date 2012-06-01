На Оболоні реалізують проект з альтернативного догляду для дітей без батьків

Київ, 1 червня. УНІАН. В Оболонському районі столиці розпочато реалізацію пілотного проекту "Запровадження кращих практик альтернативного догляду для дітей, які залишились без батьківського піклування.

Як повідомили УНІАН в Оболонській райдержадміністрації, проект ініційований службою у справах дітей Київської міської державної адміністрації та Міжнародною благодійною організацією "Партнерство "Кожній дитині".

Основним завданням проекту є покращення практики взаємодії та підвищення професійного рівня працівників соціальної сфери міста щодо підтримки вразливих категорій сімей та забезпечення якісної опіки для дітей, які тимчасово залишились без батьківського піклування.