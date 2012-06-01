- Коли у Києві може відбутися запланований референдум? І чим керувалася міська влада, ініціюючи питання проведення київського референдуму?

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов:

- За логікою референдум необхідно проводити разом з виборами. Я вважаю, що варто було б його приєднати до виборів у Верховну Раду України, аби не витрачати додаткових коштів і технологічно виконати всі процедури. Але існує ще питання законного проходження певних етапів: розгляд на сесії Київради, прийняття відповідного рішення тощо. На мою думку, реальним є планування референдуму на осінь при умові, що кияни його підтримають і відповідна кількість підписів буде зібрана. Сама процедура його проходження буде великим успіхом, адже міський референдум — це метод вирішення проблем киян.

Не хотів би присвоювати ініціативу тільки собі, адже відбувся Громадянський форум, і саме на ньому питання референдуму активно обговорювалося, а також в утворених ініціативних групах. Тому рішення є не стільки моїм, скільки рішенням активної частини мешканців Києва. Тож референдум буде київським, а не якоїсь однієї особи.

