Неподалік мерії виявлено підозрілий пакет з невідомим вмістом

Київ. 1 червня. УНІАН. Сьогодні вдень біля фонтану на вулиці Хрещатик, 25, який знаходиться неподалік столичної мерії, виявлено підозрілий пакет з невідомим вмістом.

Про це повідомили УНІАН у Головному управлінні МВС в Києві.

Наразі до місця виявлення підозрілого предмету виїхали вибухотехнічні та слідчо-оперативні служби МВС.

В міліції зазначають, що, скоріш за все, це звичайний пакет, який хтось забув або залишив навмисно, щоб перевірити готовність оперативних служб.

Згодом виявилося, що у підозрілому пакеті була пуста коробка з-під взуття