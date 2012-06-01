- Чим завершився конкурс, в якому мали обрати гімн Києва? У зв’язку з цим пропозиція: кращої головної пісні міста, ніж "Як тебе не любити, Києве мій", не варто і шукати. Можливо, потрібно винести це питання на міський референдум?

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов:

- Я розділяю думку відносно того, що ця пісня дійсно може стати офіційним гімном столиці, але необхідно пройти певні бюрократичні процедури, адже переможець на сьогодні не визначений. Відносно цієї пісні зараз ми ведемо переговори з власниками авторського права з метою отримання його містом у комунальну власність. Переговори не є простими, але я вірю у їх позитивне завершення.