На Пейзажній алеї з’явиться новий арт-об’єкт

Київ. 1 червня. УНІАН. На Пейзажній алеї в Києві з’явиться новий арт-об’єкт - Будиночок птахів із 150 шпаківень, розфарбованих дітьми.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Зокрема, як зазначається в повідомленні, завтра о 10.00 у парку ім. Тараса Шевченка відбудеться свято з нагоди Міжнародного дня захисту дітей. Учасники свята спробують встановити рекорд, гідний потрапити до Книги рекордів України – побудувати найбільший в Україні будиночок для птахів, який стане для них затишною оселею.

Будиночок птахів із 150 шпаківень буде встановлено серед інших витворів мистецтва на Пейзажній алеї.