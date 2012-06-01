На Пейзажній алеї з’явиться новий арт-об’єкт
14:30, 01 червня 2012Київ
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Розфарбовані дітьми 150 шпаківень
Київ. 1 червня. УНІАН. На Пейзажній алеї в Києві з’явиться новий арт-об’єкт - Будиночок птахів із 150 шпаківень, розфарбованих дітьми.
Про це повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації.
Зокрема, як зазначається в повідомленні, завтра о 10.00 у парку ім. Тараса Шевченка відбудеться свято з нагоди Міжнародного дня захисту дітей. Учасники свята спробують встановити рекорд, гідний потрапити до Книги рекордів України – побудувати найбільший в Україні будиночок для птахів, який стане для них затишною оселею.
Будиночок птахів із 150 шпаківень буде встановлено серед інших витворів мистецтва на Пейзажній алеї.
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