На Печерську відкрився Центр надання адміністративних послуг

Київ, 1 червня. УНІАН. У Печерському районі столиці розпочав свою роботу Центр надання адміністративних послуг.

Як повідомили УНІАН в Печерській райдержадміністрації, районний Центр надання адміністративних послуг розміщено за адресою: Кловський узвіз. 24 (перший поверх).

Центр забезпечено новітніми інформаційно-комунікативними технологіями з відповідним програмним забезпеченням, а також створено спеціалізовані електронні бази даних. Це дозволить спростити процедуру отримання проміжних рішень і сприятиме впровадженню електронного документообігу між Центром та структурними підрозділами райдержадміністрації залученими до надання послуг.

Робота Центру передбачає скорочення термінів надання послуги та/або виконання процедурних дій (надання погоджень, висновків тощо).

Результатом створення Центру надання адміністративних послуг стане забезпечення прозорості, відкритості та зрозумілості дій у сфері надання адміністративних послуг. Окрім того, одним з очікуваних результатів для осіб, які мають намір започаткувати власну справу стане отримання повної та вичерпної інформації з різних аспектів ведення підприємницької діяльності (реєстрація, дозвільні процедури тощо), зменшення часу, необхідного для відвідання різних служб, причетних до підготовки та надання документів реєстраційного та дозвільно-погоджувального характеру.