Київ. 1 червня. УНІАН. Сьогодні, 1 червня, вводиться в обіг поштова марка «УЄФА ЄВРО 2012тм» (Славко і Славек). На ній зображені офіційні талісмани Чемпіонату Європи з футболу Євро-2012, повідомили УНІАН у Центрі зв’язків із громадськістю Укрпошти.

Урочиста церемонія спеціального погашення марки відбулася в Міжнародному дитячому центрі «Артек» (Автономна Республіка Крим). Перші відбитки спеціального штемпеля на конвертах з маркою Чемпіонату Європи з футболу Євро-2012 поставили: представник Президента України в Автономній Республіці Крим Віктор Плакіда, генеральний директор міжнародного дитячого центру «Артек» Олена Піддубна, директор Кримської дирекції УДППЗ «Укрпошта» Руслана Кризська, віце-адмірал морської флотилії Арсен Авдалян.

Укрпошта зазначає, що прагне виховати нове покоління колекціонерів поштових марок, яким нині по 12–14 років. Для цього в компанії спільно з Асоціацією філателістів України розробляється Програма розвитку дитячої філателії, яка передбачає цілу низку заходів для заохочення збирання дітьми українських марок та посилення культури листування. Один з таких заходів пройшов сьогодні в «Артеку».

Це черговий випуск Укрпошти, присвячений Чемпіонату Європи з футболу. Укрпошта – офіційний ліцензіат УЄФА ЄВРО 2012тм – вже випустила поштовий блок «УЄФА ЄВРО 2012тм. Україна-Польща» і дві зчіпки по чотири марки в кожній: «Міста-господарі УЄФА Євро 2012» та «Футбольні арени УЄФА Євро 2012».

Кількість марок в аркуші – 12 (3х4).

Формат марки – 40х28 мм.

Перфорація гребінчаста – 14:14¼.

Номінал марки – 4,80 грн.

Наклад марки – 200 тис. прим.

Марка – багатоколірна; спосіб друку – офсет.

На полях маркового аркуша штриховий код – 4823027133195.

Марку надруковано на ДП «Поліграфічний комбінат «Україна» з виготовлення цінних паперів».