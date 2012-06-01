У Києві відбудуться перегони на яхтах “Вітрильний Жур-Тур”

Київ. 1 червня. УНІАН. У Києві 4 червня відбудуться перегони на яхтах “Вітрильний Жур-Тур”.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомив командор Київського крейсерського яхт-клубу, голова оргкомітету змагань Олексій Левін.

Він розповів, що це вже друге подібне спортивне свято, у якому організатори запрошують взяти участь журналістів напередодні їхнього професійного свята.

За словами О.Левіна, минулого року у перших змагань взяли участь близько 15 яхт та 40 журналістів.

Як зазначили організатори, метою заходу є привернути увагу до стану Дніпра, хаотичної забудови берегів та проблем подальшого розвитку в столиці України водних видів спорту.

Журналісти, які акредитуються на цю подію, увійдуть до екіпажів крейсерських яхт та візьмуть участь у вітрильних перегонах. Потім відбудеться нагородження переможців та посвята журналістів у яхтсмени.

"Вітрильний Жур-Тур" є ініціативою Київського міського крейсерського яхт-клубу, Української Медіагрупи та Київського Інституту журналістики.

Реєстрація учасників і розподіл по екіпажах почнеться о 10.00 за адресою: Дніпровська набережна, 12 (м. Осокорки).

“Київ - з древніх часів традиційно вітрильне місто, з якого вийшли всесвітньо відомі спортсмени, керівники знаменитих експедицій брати Бірюковичі, В.Петущак, Ю.Бондар та багато інших. Проте у київських яхт-клубів зростають проблеми – у одних із рейдерами, у інших із забудовниками. Ми хочемо запросити на борт журналістів, щоб вони відчули себе повноправними членами екіпажів, зрозуміли, що яхтинг - це не просто спорт, а спосіб життя. Зрозуміли - і розповіли своїм читачам, слухачам, глядачам, що жоден хмарочос на Дніпрі, жодне будівництво на березі не варто того, щоб позбавляти людей можливості управляти стихіями. А якщо зараз у столиці зникнуть вітрильні клуби - то це буде означати кінець київського яхтингу», - цитує О.Левіна офіційний сайт клубу.