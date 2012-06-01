Зібрано понад 150 тис підписів на підтримку міського референдуму

Київ. 1 червня. УНІАН. Громадянський форум Києва (ГФК) вже зібрав 154 тис з необхідних 216 тис підписів киян на підтримку ініційованого головою міськдержадміністрації Олександром Поповим першого міського референдуму.

Про це виконавчий секретар ГФК Марина Бурмака повідомила сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

Вона поінформувала, що 10 квітня 2012 року відбулися перші збори з питань проведення першого столичного референдуму. Члени усіх ініціативних груп з проведення референдуму 15 травня отримали посвідчення для збору підписів на підтримку заходу. Згідно з законодавством, для проведення референдуму до 15 червня необхідно зібрати підписи не менш як 10% мешканців столиці, які мають право голосу, тобто 216 тис.

Збір підписів здійснюється двома способами: поквартирний обхід волонтерів та опитування на вулицях міста у спеціально встановлених 300 наметах.

“На сьогоднішній день ми можемо сказати, що ідея проведення референдуму в Києві достатньо позитивно сприйнята киянами”, - заявила М.Бурмака.

На прес-конференції також оприлюднили питання, які планується винести на референдум:

1. “Чи схвалюєте Ви обов’язкове включення до щорічного бюджету м.Києва надання адресної матеріальної допомоги пенсіонерам та надбавок працівникам бюджетної сфери столиці?”

2. “Чи схвалюєте Ви створення в Києві підлеглої міській громаді муніципальної міліції, що має забезпечувати порядок у місті та безпеку жителів?”

3. “Чи схвалюєте Ви базові проектні рішення нового Генерального плану розвитку м.Києва?”

М.Бурмака стверджує, що органи влади мають обов’язково ухвалити рішення за результатами місцевого референдуму.

“Він має вагу закону і набуває найвищої юридичної сили. Рішення місцевого референдуму є обов’язковим для виконання органами виконавчої влади та місцевого самоврядування. Рішення місцевого референдуму не може відмінити жоден представник влади і жодна посадова особа”, - наголосила М.Бурмака.

За її словами, рішення міського референдуму не треба “імплементувати”, подібно до рішень загальнодержавного референдуму, тобто для його виконання не потрібно прийняття відповідного рішення Київради.

“На сьогоднішній день жодного бюджетування процесу збору підписів не ведеться. Вся ця продукція – брошури, футболки для волонтерів, прапорці “За перший референдум” – виготовляється за кошти учасників громадянського форуму. Це кілька десятків громадських організацій. Бюджетних коштів не виділяється”, - поінформувала виконавчий секретар ГФК.

Водночас додала, що фінансування організації референдуму може бути визначено тільки після визначення дати його проведення, бо проведення його фінансується з бюджету, а збір підписів – ні. “І щоб мінімізувати витрати, зазвичай, їх проводять в той день, коли проводяться якісь вибори. Наприклад, в нас будуть вибори до Київради, вибори мера повинні бути. Бо дуже багато коштів, звичайно, йде на організацію роботи виборчих дільниць”, - сказала М.Бурмака, пояснивши, що дату визначає Київрада.

М.Бурмака також додала, що у ГФК не вважають проведення референдуму політичним піаром О.Попова. “Олександр Павлович дійсно ініціював цей референдум, і він дійсно взяв участь в першому засіданні ініціативних груп. Але він брав участь не як посадова особа, а як громадянин міста Києва, який проживає на певній території, місцем роботи якого є КМДА, і тому зрозуміло, що він сам перший показав приклад. Тому у нас такого враження – про початок політичного передвиборчого піару - нема”, - наголосила вона.

Довідка УНІАН. Установчі збори Громадянського форуму Києва відбулися 28 березня 2012 р. Головою форуму було обрано першого Президента України Леоніда Кравчука.