Громадська акція «День озера Тельбін. Твій чистий берег»

2 червня о 14.30 голова КМДА Олександр Попов відвідає громадську акцію «День озера Тельбін. Твій чистий берег» та огляне новий спортивний майданчик.

Передбачено, що в рамках акції відбудеться, зокрема, толока з прибирання берегу, проведення гри з пляжного волейболу трьох команд гравців любителів. Передбачена також розважальна програма «Пірати озера Тельбін», а також майстер-класи скульптури з піску; різноманітні конкурси з призами;

частування рибацькою юшкою.

Адреса проведення: вул. Юрія Шумського, 3-А, берег озера Тельбін.