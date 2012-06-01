Голова КМДА огляне відреконструйований бульвар Давидова
13:14, 01 червня 2012Київ
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2 червня о 13.30 голова КМДА Олександр Попов огляне реконструйований бульвар Давидова та поспілкується з мешканцями мікрорайону, зокрема, із представниками органу самоорганізації населення «Комітет мікрорайону «Русанівка».
Адреса проведення: бульв. Давидова (на перехресті бульв. Русанівський та бульв. Давидова, біля центральної клумби). Потрібна акредитація.
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