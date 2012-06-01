- Музей історії міста Києва отримав символічний ключ від нового приміщення. До Дня столиці оновили і озеленили кілька популярних парків та скверів. Нове життя отримав і Андріївський узвіз. Чи задоволена влада святкуванням Дня Києва?

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов:

- Дуже задоволений. Святкування проходить в стислий термін, але підготовка до нього триває багато місяців. Ми спланували його так, щоб все, що ми зробимо, було видно і тим, хто приїде до нас на Євро-2012. Обсяг робіт був дуже масштабним, і я радий, що ми завершили практично всі ті об’єкти, які планували, виконавши таким чином зобов’язання перед киянами. На мою думку, місто отримало цікаві проекти, які ще довго будуть оцінювати позитивно і не тільки мешканці столиці.