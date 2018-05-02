Як виглядатиме після реконструкції Гостинний двір

Відомий столичний архітектор депутат Київради Андрій Миргородський представив проект реконструкції Гостинного двора, розташованого на Контрактовій площі.

За проектом триповерховий будинок буде максимально наближений до архітектури споруди початку 19 століття і залишиться в рамках існуючого фундаменту.

Буде повністю збережена внутрішня галерея і її зможуть відвідувати усі охочі. А над внутрішнім двором облаштують покрівлю та вмонтують в неї зовнішнє освітлення.

Крім того здійснять благоустрій скверу, який належить до території пам`ятки ландшафту. Його загальна площа сягає 4600 м2.

Нагадаємо, що 23 травня Містобудівна рада висловила свої зауваження стосовно функціонального призначення Гостинного двору, зменшення простору його внутрішнього двору, щодо місця створення 300 парковочних місць, які немає де розмістити, та ризику заглиблення фундаментів будівлі, які й так знаходяться на відстані 4 метрів до верхньої точки метро.

"Гостинний двір на Контрактовій площі не значно зміниться візуально, внутрішній двір буде відкритий для проходу, але зменшений. Крім того, на будівлі надбудують мансарду, заглиблять Двір на один поверх, знищать тераси першого поверху і розмістять там бутіки", - сказав член Ради, голова комісії Київради з питань культури та туризму Олександр Бригинець після засідання Містобудівної ради Києва, на якому обговорювався проект реконструкції Гостинного двору, його архітектурне і цільове призначення та організація навколишнього простору.

"Якщо власники справді перетворять цей будинок в торговий центр, то вони прогорять як бізнесмени. Згадайте вулицю П.Сагайдачного кількарічної давності: вона суцільно складалась з бутіків, але з роками під тиском громадських потреб вона змінила цільове призначення. Тепер це вулиця ресторанів і банків", - наголосив О.Бригинець. Він висловив впевненість, що кияни за певний час змусять змінити призначення і Гостинного двору з торгового центру в місце розваг і відпочинку.

Депутат пояснив свою думку тим, що Гостинний двір знаходиться всередині окремого туристичного простору, до якого тягнуться дві історичні вулиці: вул. П. Сагайдачного та Андріївський узвіз. А тому туристи, які гулятимуть під пекучим сонцем цими позбавленими зелених насаджень вулицями, шукатимуть на Контрактовій площі не бутіки, а місця для відпочинку.

"Контрактова площа, на якій є чимало зелених насаджень має бути організована як місце відпочинку значно краще, а Гостинний двір повинен стати громадським центром, де будуть сувенірні крамниці, галереї, ресторанчики тощо", - переконаний Олександр Бригинець.

Нагадаємо, 26 квітня Київрада надала дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки публічному акціонерному товариству "Спеціальне науково-реставраційне проектне будівельно-виробниче підприємство "Укрреставрація" на Контрактовій площі, 4 у Подільському районі для реконструкції будівлі Гостинного двору під торговельно-офісний центр.

Відповідне рішення підтримали на сесії Київради 68 з 99 зареєстрованих в залі депутатів.

Гостинний двір - торговельний комплекс на Контрактовій площі у Києві, зведений 1809 року замість старого двору (60-ті роки XVIII ст., архітектор Іван Григорович-Барський). Пізніше будівля неодноразово перебудовувалася, а в 1980-1982 роках було надбудовано іще один поверх.

Дарина Миколайчук