Спецкомісія шукає шляхи заборонити будівництва на Парковій алеї

Київ. 1 червня. УНІАН. Голова тимчасової контрольної комісії Київради щодо вивчення ситуації, яка склалася навколо забудови Паркової алеї та Дніпровських схилів, Олександр Бригинець звернувся до столичної прокуратури з проханням перевірити законність кадрових призначень, а відтак і відповідних підписів деяких чиновників, які видавали дозволи та документи на будівництво на зазначеній алеї.

Як повідомили УНІАН у прес-службі О.Бригинця, рішення про звернення до наглядових органів було прийнято під час засідання вказаної контрольної комісії.

Депутат розповів, під час засідання стало відомо, що чиновники, які надавали дозволи на будівництво на Парковій дорозі, зокрема вертолітного майданчика, швидше за все, були призначені з порушеннями, і їх кваліфікація та досвід не відповідали посадовим вимогам.

«Сподіваюсь, якщо прокуратура доведе, що кадрові призначення були незаконні, то це автоматично визнає дозволи на будівництво як такі, що не видані. Таким чином, їх не треба буде скасовувати в судовому порядку, що може затягнутися на роки. А при певних судових «підігруваннях» скасування може взагалі не відбутися», - пояснив О.Бригинець.

Він підкреслив, що йдеться не про відміну рішень щодо будівництва, а про визнання їх нечинними.

Як зазначає О.Бригинець, понад 10 об’єктів на Парковій алеї мають всі необхідні дозволи для початку проведення робіт і не розпочинаються або з політичних, або економічних причин.