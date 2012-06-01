- З нагоди Дня Києва п’ять київських багатодітних родин отримали квартирні ордери. Наскільки така допомога від влади міста буде традиційною?

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов:

- Стосовно безкоштовної передачі квартир — ситуація бажає кращого. Законом для підтримки будівельної галузі на період кризи визначено, що відрахувань квартир місту від забудовників, як це було раніше, не буде. Це значно скорочує можливість безкоштовно надавати житло. З іншого боку, існує дві програми, які дають змогу суттєво підтримати будівництво, вирішити питання житлового забезпечення киян: 70х30 — тобто 30 % компенсує держава, решту платить інвестор, який стоїть в черзі; якщо ж такої суми у людини немає — можна скористатися програмою іпотечного кредитування, започаткованою Президентом України, яка передбачає 3 % річних терміном на 15 років. Ціна квадратного метра такого житла набагато нижча за ринкову. Ми вже цього року починаємо інвестувати в такі проекти. Торік 10 тисяч киян поліпшили свої житлові умови і були зняті з черги. В цьому році, думаю, таких буде ще більше.