У Святошині затвердили програму літнього оздоровлення та відпочинку дітей

Київ, 1 червня. УНІАН. Святошинська районна державна адміністрація столиці затвердила програму літнього оздоровлення та відпочинку дітей.

Про це повідомляється на офіційному сайті РДА.

Передбачається, що на організацію літнього оздоровлення та відпочинку дітей Святошинського району з бюджету Києва буде виділено 223,9 тис грн.

Табори відпочинку з денним перебуванням дітей відкриваються на базі 7 загальноосвітніх навчальних закладів району, охоплено 692 особи.

Фінансування оздоровлення і відпочинку дітей Святошинського району міста Києва здійснюється згідно надходження фінансування з КМДА на підставі замовлень, наданих управлінням освіти райдержадміністрації.

На території Святошинського району міста Києва розташовані наступні дитячі оздоровчі заклади:

Дитячий санаторій «Лісова поляна» (03115,м.Київ, Житомирське шосе, 19-км), підпорядкований Головному управлінню охорони здоров’я та медичного забезпечення Київської міської державної адміністрації.

Дитячий оздоровчий комплекс «Антей» (03115,м.Київ, Житомирське шосе, 19-км), підпорядкований ДП «Антонов».

Дитячий оздоровчий табір «Світанок» (03115,м.Київ, Житомирське шосе, 17-км), підпорядкований Державному управлінню справами.

Зазначені заклади Святошинській районній в місті Києві державній адміністрації не підпорядковані.

Загалом у Святошинському районі міста функціонує один дитячий будинок сімейного типу сім’ї Гедз, в якому виховуються 10 дітей (4 рідних і 6 влаштованих) та 4 прийомні сім’ї, в яких виховуються 5 дітей. Вихованці дитячого будинку сімейного типу та прийомних сімей будуть оздоровлені влітку 2012 року.