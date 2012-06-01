Прокуратура перевіряє законність будівництва на Маяковського

Київ. 1 червня. УНІАН. Перевірку законності будівельних робіт на проспекті Маяковського у Деснянському районі розпочала прокуратура Києва, інформує 5-й канал.

Правоохоронці відреагували на звернення тамтешніх мешканців. Вони скаржаться на те, що замість обіцяного владою скверу та спортивних майданчиків у їхніх дворах хочуть звести фітнес-центр. Із вимогами захистити свою прибудинкову територію активісти пікетували київську прокуратуру. Утім наткнулися на інших мітингувальників, які підтримують ідею зведення спортивного клубу.

Правову оцінку діям забудовників прокуратура обіцяє надати вже найближчого тижня.