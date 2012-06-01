Прокуратура перевіряє законність будівництва на Маяковського
10:08, 01 червня 2012Київ
0
Відреагувала на звернення мешканців
Київ. 1 червня. УНІАН. Перевірку законності будівельних робіт на проспекті Маяковського у Деснянському районі розпочала прокуратура Києва, інформує 5-й канал.
Правоохоронці відреагували на звернення тамтешніх мешканців. Вони скаржаться на те, що замість обіцяного владою скверу та спортивних майданчиків у їхніх дворах хочуть звести фітнес-центр. Із вимогами захистити свою прибудинкову територію активісти пікетували київську прокуратуру. Утім наткнулися на інших мітингувальників, які підтримують ідею зведення спортивного клубу.
Правову оцінку діям забудовників прокуратура обіцяє надати вже найближчого тижня.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter