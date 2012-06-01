Принцеса Монако шукала таланти серед київських артистів цирку

Київ. 1 червня. УНІАН. З неофіційним візитом в українській столиці перебуває принцеса Монако Стефанія Марія Єлизавета разом із донькою Полін Дюкре. Королівські особи прибули до Києва у пошуках молодих талантів циркового мистецтва, адже династія Грімальді, до якої належить принцеса, впродовж останніх сорока років виступає організаторами та натхненниками Міжнародного фестивалю циркового мистецтва в Монте-Карло – найпрестижнішого циркового фестивалю у світі. Нині принцеса Стефанія – Президент фестивалю.

Як інформує прес-служба Київської міської державної адміністрації, принцеса Монако та її донька переглянули державний іспит циркового факультету Київської муніципальної академії естрадного та циркового мистецтв. Такий інтерес до столичних артистів викликаний досягненнями випускників муніципальної академії на Міжнародному фестивалі циркового мистецтва в Монте-Карло.

Так у 1999 році киянин Анатолій Залевський став володарем «Золотого Клоуна» – найвищої нагороди фестивалю в Монте-Карло. «Срібного клоуна» здобули: Віктор Кіктєв (2003 рік), Брати Ірошнікови (2005 рік); володарями «Бронзового клоуна» були: цирковий театр «Бінго» (2003 рік) та Семен Шустер (2009 рік).

Цього ж року цирковий театр «Бінго» отримав на фестивалі спеціальний приз «Особлива відзнака журі», а Валерій Волинець та Юлія Литвинчук стали володарями бронзової медалі на Першому молодіжному цирковому фестивалі в Монте-Карло, який очолює донька принцеси Стефанії Полін Дюкре.

У 2012 році режисер-постановник циркових номерів та шоу-вистав академії, викладач кафедри еквілібристики та жонглювання факультету циркового мистецтва Ірина Герман стала членом журі Першого молодіжного циркового фестивалю в Монте-Карло, започаткованого цього року в рамках основного фестивалю.

31 травня королівські особи зустрілися з головою КМДА Олександром Поповим. Принцеса зазначила, що прихильно ставиться до столиці України, а також що високо цінує рівень майстерності Київської школи циркового мистецтва і підтримує тісний контакт зі столичною муніципальною академією естрадного та циркового мистецтва. Зі свого боку О.Попов подякував принцесі Монако за увагу до київських артистів цирку і передусім до молоді.

«Ми дуже раді вітати вас у нашому місті і сподіваємося, що ваш візит залишить приємні враження. Щиро вдячні за увагу до студентів та випускників нашої муніципальної академії циркового мистецтва. Ми радіємо із досягнень наших співвітчизників в Україні та за її межами, тим паче на такому поважному фестивалі, який ви очолюєте», – сказав під час зустрічі голова КМДА.