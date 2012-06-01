У Шевченківському районі зареєстровано 7 випадків захворювання на кліщовий бореліоз

Київ, 1 червня. УНІАН. В Шевченківському районі столиці зареєстровано 7 випадків захворювання на системний кліщовий бореліоз (хворобу Лайма) проти 2 випадків у аналогічний період минулого року, хоча епідсезон тільки розпочався.

Як повідомили УНІАН в Шевченківській райдержадміністрації, останнім часом в Україні в цілому відзначається зростання захворюваності, але в Шевченківському районі рівень захворюваності на кліщовий бореліоз перевищує в 2,2 рази середньоміські показники.

Три випадки зараження відбулося в парку меморіалу "Бабин Яр", парку по вул. О.Теліги та Сирецькому гаю.

Системний кліщовий бореліоз або хвороба Лайма - це інфекційна хвороба з групи бактеріальних зоонозів, яка передається кліщами, характеризується трьома стадіями перебігу: формуванням кільцеподібної еритеми (бичаче око), виникнення через деякий час (місяці, роки) неврологічних розладів і порушення діяльності серця, ураженням великих суглобів.

Інкубаційний період триває 2-30 днів.

Санепідеміологи рекомендують при відвідуванні місць, де можуть бути кліщі, одягатися в світлий однотонний, з довгими рукавами, щільно прилягаючий до тіла одяг, щоб було легше помітити повзаючих кліщів. Голову слід покривати головним убором.

Само- та взаємоогляди необхідно проводити під час прогулянки через кожні 2 години та ще раз вдома. Особливо ретельно потрібно обстежувати ділянки тіла, покриті волоссям.

Місце для привалів, нічного сну на природі необхідно звільнити від сухої трави, гілок, хмизу в радіусі 20-25 м.

Вдома слід одразу змінити одяг, білизну, ретельно їх оглянути, випрати та випрасувати. Не можна залишати цей одяг біля ліжка чи спати в ньому. Витрушування одягу не позбавляє від кліщів.

Для особистого захисту від кліщів ефективно використовувати репеленти (препарати, що відлякують кліщів), які випускаються в аерозольній упаковці: «Гал-РЕТ» (Росія), «Бібан» (Словенія), «Діптерол супер спрей» (Хорватія). На ринку захисних препаратів відомі також "Ретамід тайговий", "Москітол антикліщ", "Гардекс антикліщ", "ДЕФІ-Тайга", "ОФФ! Екстрім", "ДЕТА-ВОККО".

До препаратів, що викликають загибель кліщів відносяться: «Префікс-спрей» в аерозольній упаковці, брусок "Претікс" (Росія), „Берманом" в аерозольній упаковці (Великобританія), "Кра-реп" (Росія).

Епідеміологи також не рекомендують виїжджати нещепленими в райони України, ендемічні з кліщового енцефаліту: Крим (Сімферопольський, Судацький, Білогірський, Бахчисарайський, Алуштинський, Кіровський, Красногвардійський райони, Велика Ялта, бухта Ласпі Севастопольського району), Волинська (Ратнівський, Рожищівський, Ковельський, Ківецівський, Ст. Вижнівський, К.-Каширський райони, м. Луцьк, м. Ковель), Львівська (Яворівський район), Одеська (м. Балта) області.

В разі необхідності виїзду в вищезазначені регіони необхідно отримати курс щеплень проти кліщового енцефаліту, який складається з двох вакцинацій з інтервалом в два місяці, отримати друге щеплення слід не пізніше, ніж за два тижні до виїзду. В ці 14 днів можна включити і час проїзду до місця призначення.

Щеплення проти кліщового енцефаліту проводяться в кабінеті щеплень поліклінічного відділення Центральної міської клінічної лікарні (вул.Шовковична, 39/1) при наявності довідки про відсутність медичних протипоказань.