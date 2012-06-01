- У Києві відзначили найкращі столичні підприємства. Відповідні дипломи "Столичного стандарту якості" отримали 12 промислових організацій. Серед них заводи, харчові підприємства, будівельні комбінати. Чому таких підприємств 12, і чи буде знак якості

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов:

- Ми запланували цей проект на кшталт колишнього “соціалістичного змагання”. Тобто отримання знаку означає, що продукція підприємства є найвищої якості і що ми готові підтримати його під час проведення закупівель за державні чи муніципальні кошти. В цьому і полягає мотивація для підприємства: ми стимулюємо процес розширення ринку. З іншого боку, існує проблема якості шкільного, дитячого харчування — не завжди якісна продукція може перемогти на тендері через її високу ціну. Але ми не можемо заощаджувати на здоров’ї дітей. Тому запланований нами механізм передбачає, що підприємство може бути переможцем на тому чи іншому тендері, якщо воно перевірене науковцями, торговельно-промисловою палатою та отримало позитивні відгуки киян щодо якості продукції. Така співпраця між владою і виробниками є дуже вигідною. Ми не будемо поспішати у цьому плані, адже нагорода має бути престижною, і необхідно дотримуватися певної процедури з метою підтвердження якості.