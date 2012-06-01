Попов в чергове запевнив, що зоопарк нікуди переносити не будуть

Київ. 1 червня. УНІАН. Голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов в чергове запевни, що міський зоопарк з проспекту Перемоги нікуди переносити не будуть.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.Попов сказав журналістам, коментуючи чутки про можливість відкриття зоопарку чи в Голосіївському районі, чи поблизу ВДНГ.

«У нас що з вами інших проблем немає, як зоопарк переносити кудись. Ми це навіть не обговорюємо. Я не знаю звідки ви такі ідеї берете. Нема у нас таких намірів. Не було і не буде», - наголосив О.Попов.

За його словами, натомість існуючий зоопарк будуть розвивати та покращувати.

« Ми плануємо вкладати кошти в розвиток зоопарку. І це робимо. І в цьому році. Деякі нові пропозиції з’являються, реконструкцію старих приміщень проводимо. Найближчим часом у нас буде слон… Процес іде і ми будемо його інтенсивно прискорювати. Я маю на увазі, розвиток зоопарку», - запевнив голова КМДА.

Довідка УНІАН, газета «Сегодня» у номері від 31 травня ц.р опублікувала матеріал, в якому головний архітектор Києва Сергій Целовальник сказав, що пропонує перенесення зоопарку:

«Я і рік тому пропонував, і зараз: треба знайти місце в Києві, на якихось великих територіях, які не мають контакту з житлом і особливих кордонів, щоб це була зелена зона. Можливо, зробити з нього рекреаційну зону. Також можна зробити в ньому якийсь науковий відділ, розплідник, де б вирощувалися нові тварини, якийсь обмінний фонд. А на тому місці, де сьогодні зоопарк, можна було б залишити або наукові відділи, або адміністрацію, або навіть певні види тварин, які не є гучними, і не пахнуть. Таким чином, у нас було б два майданчики: науково-дослідницька і основний зоопарк ".

С.Целовальник пояснює свою позицію зокрема тим, що житло впритул підступило до території зоопарку і не дає йому можливості розширюватись.