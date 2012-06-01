Дні матчів Євро, що є робочими, рекомендовано зробити вихідними

Київ. 1 червня. УНІАН. Кабінет міністрів України рекомендував перенести робочі дні у зв’язку з проведенням матчів Євро-2012.

Як повідомляє Секретаріат КМУ, таке рішення ухвалено 31 травня на урядовому засіданні.Відповідним розпорядженням Кабміну внесено зміни до попереднього розпорядження від 28 листопада 2011 р. №1210 «Про перенесення робочих днів у 2012 році».

Згідно з документом, під час проведення матчів фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу будуть перенесені робочі дні у містах проведення матчів. Зокрема, у Києві – з понеділка 11 червня – на суботу 9 червня, п’ятниці 15 червня – на суботу 23 червня, вівторка 19 червня – на суботу 21 липня.