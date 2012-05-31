У неділю по Андріївському узвозу гулятимуть герої Булгакова

Київ. 31 травня. УНІАН. Столична влада готує насичену програму відкриття Андріївського узвозу після реконструкції 3 червня.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міськдержадміністрації, про це сказав голова КМДА Олександр Попов під час прес-конференції, проведеної разом зі співавтором культурної програми відкриття Олегом Скрипкою.

«Ми прагнемо, щоб свято відкриття Андріївського узвозу запам’яталося киянам. І раді, що нам у цьому допомагатиме відомий співак і громадський діяч Олег Скрипка, який залюбки підтримав наші та запропонував власні цікаві ідеї», – сказав голова КМДА.

Зокрема, планується, що вулицею гулятимуть відомі кіноперсонажі Проня Прокопівна та Свирид Голохвастов, чи герої творів Михайла Булгакова, або просто люди, вбрані в одяг кінця XIX - початку XX століття.

Готується також ряд заходів, які поєднають у собі як часи середньовічного Києва, так і добу початку XX століття. Крім того, на відвідувачів Андріївського чекатимуть традиційна сувенірна продукція і вироби вітчизняних митців.

Урочистості розпочнуться о 15.00.