«Парк Київська Русь» прийме футбольних фанів

Київ. 31 травня. УНІАН. 3-4 червня у Центрі культури та історії Давньої Русі «Парк Київська Русь» відбудеться відкриття спеціальної програми «Футбол - 2012 в гостях у Стародавнього Києва».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Парку, з 3 червня до 6 липня буде організовано зручний кемпінг та проходитиме щоденна культурно-розважальна програма з переглядом матчів чемпіонату на великому екрані.

До урочистого відкриття Євро-2012 у програмі Парку: Київський обласний спортивний фестиваль «Богатирські забави», театралізовані дійства «Билина про апостола Андрія Первозванного», «Ведмежі потіхи», виступи кінного театру «Парку Київська Русь» та середньовічний мега-хоровод з глядачами.

Гості Парку зможуть взяти участь у відкритих майстер-класах зі слов`янської дихальної гімнастики, із володіння середньовічною зброєю.

На території Парку працюватиме середньовічний тир, слов’янська кухня, монетний двір, музей і середньовічна костюмерна. Гості зможуть покататися на конях.

Умови проживання у кемпінгу та детальна програма заходів на сайті: www.parkkyivrus.com