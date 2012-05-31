На Андріївському узвозі працюватиме постійна мистецька виставка-ярмарок

Київ. 31 травня. УНІАН. За пропозиціями органу самоорганізації населення «Вуличний комітет «Андріївський узвіз» Подільська районна в місті Києві державна адміністрація має організувати проведення постійно діючої виставки-ярмарку образотворчого, декоративно-прикладного мистецтва, авторської художньої, культурно-мистецької, сувенірної продукції на Андріївському узвозі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, відповідне розпорядження підписав голова Київської міськдержадміністрації Олександр Попов.

Так, згідно з документом Головне управління внутрішньої торгівлі та побутового обслуговування населення залучить художників, майстрів творчих об’єднань та спілок, а також інших суб’єктів господарювання, які будуть реалізовувати продукцію образотворчого, декоративно-прикладного мистецтва, художню та сувенірну продукцію тощо. Крім того, зазначене управління затвердить схему розміщення учасників постійно діючої виставки-ярмарку.

Відкриття Андріївського узвозу після реконструкції заплановане на цю неділю, 3 червня, і приурочене 1530-річчю Києва.