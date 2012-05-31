КМДА стала партнером етнофестивалю «Країна мрій»

Київ. 31 травня. УНІАН. Ініціативу проведення дев’ятого міжнародного етнічного фестивалю «Країна мрій» у партнерстві з Київською міською державною адміністрацією підтримав голова КМДА Олександр Попов.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі КМДА,

У повідомленні зазначається, що 22-23 червня на території Печерського ландшафтного парку «Співоче поле» відбудеться один із найулюбленіших фестивалів киян та гостей міста «Країна мрій». Вперше за історію проведення фестивалю КМДА виступила офіційним партнером унікального міжнародного заходу.

Протягом 2 днів усі охочі зможуть завітати до країни аутентики й природності, де лише жива музика, жива історія і культура, а також футболу.

Як розповів під час спільної прес-конференції засновник фестивалю Олег Скрипка, традиційно на великій фестивальній сцені, «Кобзарській» та «Під стінами Лаври» на гостей «Країни мрій» чекатиме розмаїття етнічної та world-music. Також працюватиме дитячий майданчик – інтерактивна програма, що включає в себе найрізноманітнішу творчу діяльність дітей, на основі фольклорних мотивів.

Поціновувачів української народної культури запрошує алея майстрів зі своїми авторськими доробками. Зокрема, гості та учасники фестивалю у реальному часі розучуватимуть традиційні народні танці. Також під час фестивалю відбуватимуться різноманітні літературні та театральні презентації, традиційні та яскраві козацькі розваги. На майданчику «Етно-Fashion» презентуватимуть колекції українського етнічного та старовинного одягу.

Серед новинок фестивалю виступи гуртів «Baba Zula» (Туреччина), «Ma Valise» (Франція), «Mgzavrebi» (Грузія), «Lilian Viera» (Бразилія,Великобританія). Також ексклюзивну програму для «Країни мрій» готують відомі українські гурти «ТНМК» та «Воплі Відоплясова» разом з Василем Попадюком та ЛеГранд Оркестра.

Після завершення концерту, усі прихильники футболу також зможуть переглянути матч на великому, повнометражному екрані та вболівати за улюблені команди, які гратимуть у Гданську та Донецьку 22 та 23 червня.