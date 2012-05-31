- Нещодавно в Печерському районі розпочався демонтаж легкоатлетичного стадіону "Атлет" з метою зробити там парковку для автобусів Євро-2012. Як сталося, що головний легкоатлетичний комплекс міста зносять?

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов:

- Інформація щодо знесення згаданого об’єкта не відповідає дійсності. Насправді НСК "Олімпійський" уклав угоду з керівництвом цього стадіону щодо організації паркінгу для автомобілів відвідувачів “Зони гостинності”. Після закінчення Євро-2012 все спеціальне покриття зі стадіону “Атлет” буде прибрано і всі проблеми, які можуть виникнути, будуть усунені. Наголошую, ми не тільки не плануємо закривати стадіони — навпаки будемо їх будувати. До речі, до Дня міста ми відкрили у парку Дружби народів, можна сказати, “2 гектари спорту”: екстрім-парк з приблизно 20 майданчиками для неолімпійських видів спорту, якими займається наша молодь. Ще один чудовий приклад — новий стадіон для пляжного футболу, де в неділю закінчився турнір, присвячений Дню Києва, за участю провідних європейських команд. На якому, до речі, наша українська команда здобула перемогу і залишила Кубок з пляжного футболу у столиці. Тому ми принципово, системно і послідовно будемо збільшувати кількість спортивних майданчиків і стадіонів як за рахунок будівництва муніципальним коштом, так і за рахунок залучення приватного капіталу.