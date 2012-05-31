- Незабаром найсучасніше інфекційне відділення Києва прийме своїх перших пацієнтів. У контексті столичного стандарту охорони здоров’я наскільки лікарям важливо знати іноземну мову?

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов:

- Наші медичні технології, рівень кваліфікації лікарів і можливість проведення в Києві операцій з використанням високотехнологічних і якісних методів дозволять нам лікувати іноземців. З іншого боку, це є стимулом підтримки і науково-технічного розвитку медицини. Тому, на мою думку, знання англійскої мови стане лікарям у нагоді не тільки у період Євро-2012. Адже спеціалісти без знання іноземної мови багато втрачають, наприклад, не можуть ознайомитися з новітніми технологіями мовою оригіналу. Лікарі, які мали змогу взяти участь у підготовці до Євро-2012, повинні бути дуже задоволені, адже знання мов — на користь і на перспективу.