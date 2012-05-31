Американські курсанти-військовці у липні стажуватимуться у Києві

Київ, 31 травня. УНІАН. Двадцять курсантів військових кафедр університетів Сполучених Штатів Америки в липні стажуватимуться у Військовому інституті Київського національного університету імені Тараса Шевченка (ВІКНУ).

Про це УНІАН повідомили в Голосіївській райдержадміністрації.

Напередодні стажування київський навчальний заклад відвідала делегація Збройних сил США, до складу якої входили: підполковники Джон Пелхамус та Патрік Каллахан – представники командування підготовки офіцерів резерву Сухопутних військ США, майор Пол Павлюк – офіцер-країнознавець відділу оборонного співробітництва при Посольстві США в Україні та Юрій Жуковський, співробітник відділу оборонного співробітництва при Посольстві США в Україні.

Гостей ознайомили з історією Військового інституту, його структурою, завданням та організацією навчального процесу. Також представники делегації ознайомились з навчально-матеріальною базою інституту.