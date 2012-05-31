У Палаці дітей та юнацтва відбудеться міське свято до Дня захисту дітей

1 червня об 11.00 за участі міського керівництва у Київському палаці дітей та юнацтва відбудеться міське свято з нагоди відзначення Міжнародного дня захисту дітей.

З 11.00 години на площі перед Київським Палацом дітей та юнацтва свою роботу розпочнуть майданчики змістовного дозвілля. Юні кияни – винуватці свята зможуть взяти участь у розважальних та пізнавальних програмах. Також відбудеться театралізована ігрова програма за участю вихованців

творчих колективів Палацу «Казка про казку»

Адреса проведення: Київський палац дітей та юнацтва (вул. Івана Мазепи, 13). Побтрібна акредитація.