Святкування 30-річчя створення міської консультації «Шлюб та сім’я»

1 червня о 12.00 у рамках відзначення Міжнародного дня захисту дітей відбудеться урочисте святкування 30-річчя створення Міського спеціалізованого відділення репродуктивного здоров’я при Київській міській клінічній лікарні №6 (Консультація «Шлюб та сім’я»).

Київська Міська консультація «Шлюб та сім’я» була створена у 1982 році і була однією з перших в Україні та СНД. Багато років консультація була «школою передового досвіду» і використовувалася як база для навчання фахівців з інших центрів країни. За увесь період роботи консультації приблизно 3 тисячі подружніх пар стали батьками.

Адреса проведення: пр. Комарова, 3. Потрібна акредитація.