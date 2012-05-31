Святкування 30-річчя створення міської консультації «Шлюб та сім’я»
16:13, 31 травня 2012Київ
0
1 червня о 12.00 у рамках відзначення Міжнародного дня захисту дітей відбудеться урочисте святкування 30-річчя створення Міського спеціалізованого відділення репродуктивного здоров’я при Київській міській клінічній лікарні №6 (Консультація «Шлюб та сім’я»).
Київська Міська консультація «Шлюб та сім’я» була створена у 1982 році і була однією з перших в Україні та СНД. Багато років консультація була «школою передового досвіду» і використовувалася як база для навчання фахівців з інших центрів країни. За увесь період роботи консультації приблизно 3 тисячі подружніх пар стали батьками.
Адреса проведення: пр. Комарова, 3. Потрібна акредитація.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter