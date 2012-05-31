«День відкритих дверей» в трьох клініках, "дружніх до молоді»

1 червня з 10.00 відбудеться «День відкритих дверей» в «Клініках, дружніх до молоді», які знаходяться за адресами: Печерський район: вул. Підвисоцького, 4-б; (з 10:00 по 15:00 год); Подільський район: вул. Турівська, 26; (з 13:00 по 17:00 год); Дніпровський район: вул. Луначарського, 3 -г; (з 10:00 по 15:00 год).

Також, ГУ охорони здоров’я запрошує цього дня представників ЗМІ ознайомитися з роботою клініки, що на вул. Володимирська, 43 ( вхід з двору). Потрібна акредитація.