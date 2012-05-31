На реконструкцію Андріївського узвозу витрачено 45 млн грн

Київ. 31 травня. УНІАН. На проведення реконструкції Андріївського узвозу, зокрема заміну бруківки, ремонт фасадів, а також влаштування інженерних мереж, витрачено 45 млн грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції голова КМДА Олександр Попов.

Він зазначив, що реконструкція здійснювалась після великої роботи науковців, яка лягла в основу проекту реконструкції. О.Попов звернув увагу, що реконструкція Андріївського узвозу, здійснена у 80-х роках, була обмежена фінансуванням, через що не було замінено мережі, через що Андріївський узвіз поступово руйнувався. За його словами, він бачив, коли каналізаційна мережа просто закінчувалася і стоки викидалися на територію під Андріївським узвозом. «Це ставило під загрозу в цілому подальшу експлуатацію вулиці. І тому це питання треба було швидко вирішувати», - пояснив він необхідність термінової реконструкції історичної вулиці.

У свою чергу, присутній на прес-конференції головний архітектор Києва Сергій Целовальник наголосив, що на сьогодні на Андріївському узвозі створено першу дощову каналізацію, якої там ніколи не було.

«Потоки води після зливи виносили не тільки поверхневий шар глини і піску, але й валуни, булижники. Тому зараз, коли все це зроблено, всі будівлі на узвозі будуть стійкими», - сказав архітектор.

Також підтримав проведену роботу відомий музикант, соліст гурту «ВВ» Олег Скрипка, який братиме участь в організації урочистого відкриття Андріївського узвозу після реконструкції 3 червня.

«Я часто любив на велосипеді проїхатися по Андріївському і там була ця збита бруківка. І я бачив, як грибком уражені старовинні будинки. І дійсно було шкода. Я не бачив Андріївський узвіз як він зараз виглядає, але це треба було зробити давно. І це прекрасно, що реконструкція зроблена – не будуть будинки сипатися, і не соромно буде показати іноземцям цю вулицю», - сказав О.Скрипка.

Він впевнений, що тепер ця вулиця «заживе».