Після 3 червня Черновецький залишається легітимним мером

Київ. 31 травня. УНІАН. Київський міський голова Леонід Черновецький залишається легітимним, поки новий мер в після перемоги на виборах не складе присягу, запевняє голова КМДА Олександр Попов.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.Попов сказав сьогодні на прес-конференції журналістам, коментуючи інформацію, що 3 червня ніби завершуються повноваження Л.Черновецького.

«Що стосується легітимності та подальших дій міського голови – я не юрист, тому консультувався – законом прописано з цього приводу, що мер виконує свої обов’язки до того часу, коли наступний кандидат, який переміг на виборах, приймає присягу. Тобто з таким твердженням закону ми розуміємо, що рішення міської ради, підписані міським головою, будуть легітимними, поки не відбудуться вибори і не буде обраний новий міський голова», - сказав О.Попов.

На запитання, коли він хотів би, щоб відбулись вибори Київського міського голови, нинішній очільник КМДА сказав, що йому все одно.

«Скажуть завтра – буду готовий завтра, післязавтра – післязавтра, через рік, через три… Мені все одно. Я готовий до будь-яких термінів. Вони мене не лякають», - сказав О.Попов.

При цьому, за його словами, на сьогодні в комітетах ВР є декілька відповідних проектів рішень про вибори міського голови столиці. О.Попов висловив надію, що якийсь один з них буде прийнятий вже найближчим часом.

О.Попов додав, що він впевнений в тому, що нинішня влада столиці вміє працювати і зазначив, що за півтора року, що він очолює КМДА, в столиці реалізовано вже багато проектів, які потребувало місто і які свого часу або були призупинені, або взагалі не розпочинались. Він зазначив також, що команда на сьогодні бачить перспективу розвитку міста і це дуже важливо.