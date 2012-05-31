Положення про проведення масових заходів потребує змін

Київ. 31 травня. УНІАН. Суд зобов’язав Київраду упродовж місяця привести у відповідність до Конституції положення про проведення масових заходів.

Про це повідомляє прес-служба Української Гельсінської спілки з прав людини (УГСПЛ), посилаючись на окрему ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду від 16 травня цього року.

Як інформують в УГСПЛ, приводом до подібного рішення стало порушення КМДА права громадян на мирні зібрання.

Так, 29 листопада 2011 р. ряд громадських організацій планували провести акції, зокрема в Маріїнському парку, на Банковій. Йшлося також про можливе пікетування Верховної Ради та Кабміну. Про це було повідомлено Київську міськраду.

Київрада зреагувала оперативно, і за допомогою окружного адміністративного суду міста Києва заборонила проведення акцій. При чому, аргументацією для заборони став Указ Президії ВР СРСР «Про порядок організації і проведення мирних зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій в СРСР». Окружний суд мотивував заборону тим, що «на порушення даного указу про намір провести мирну демонстрацію відповідачі повідомили менш ніж за 10 днів».

В повідомленні Гельсінської спілки зазначається, що таке обґрунтування заборони мирних зібрань досить часто використовують національні суди.

«Висновок суду першої інстанції є помилковим та таким, що суперечить Конституції і законам України». Адже Указ Президії ВР СРСР «суперечить Конституції України, оскільки він встановлює дозвільний характер на мирні зібрання, а ст. 39 Конституції України – повідомний. Мирне зібрання відповідно до Указу може бути заборонене виконавчим комітетом ради народних депутатів, а за Конституцією України – обмеження може бути встановлене лише судом», - йдеться у відповідній постанові Київського апеляційного адміністративного суду.

УГСПЛ вітає таку постанову Київського апеляційного суду, і сподівається, що цей приклад справедливого судочинства, яке базується на принципі верховенства права, буде унаслідуватись і іншими суддями та судами України.