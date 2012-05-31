- Велика робота проводилася до Дня міста щодо освітлення. Та, на жаль, проблеми у цьому напрямку є непоодинокими. Яким нині є стан справ у цьому секторі комунального господарства?

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов:

- Озеленення, квіти, освітлення і шляхи - пріоритети у питаннях благоустрою. Зараз ми плануємо реалізовувати широкомасштабну програму освітлення прибудинкових територій. Це те, що потрібно зробити для комфорту і безпеки людей. В ці плани входить також і вирішення проблем декоративного освітлення будинків, особливо тих, які мають історичну чи архітектурну цінність. Прикладом тому є художнє освітлення на Андріївському узвозі, де 25 підсвічених будинків отримали зовсім інший вигляд у вечірній час.