У Дарниці визначили переможців дитячого фестивалю "Назустріч Євро-2012"

Київ, 31 травня. УНІАН. У рамках районного дитячого фестивалю "Назустріч Євро-2012", попередні етапи якого проходили з березня поточного року, було проведено низку заходів, у тому числі і творчі конкурси.

Як повідомили УНІАН в Дарницькій райдержадміністрації, у приміщенні РДА працювала виставка робіт вихованців і педагогів дошкільних навчальних закладів та шкіл-дитячих садків І ступеня, які взяли участь у творчому конкурсі "Планета Футболяндія".



Серед композицій, виконаних у різних техніках, є і роботи колективів навчальних закладів, які посіли призові місця за підсумками творчого конкурсу. Зокрема, володарем першого місця став дитячий садок № 500 "Абетка", друге місце посіли колективи ДНЗ № 99, № 620, а третє — колективи садків № 138, № 256, № 385.

Лауреатами конкурсу стали колективи ДНЗ № 5, № 148, № 240, № 250, № 550, № 634, № 678, № 696, "Монтессорі-сад", ШДС "Веселка" та "Позняки".

